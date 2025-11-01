Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как и кем разрабатывалась популярная система тренировок.

Йозеф Хубертус Пилатес в детстве страдал астмой и рахитом, но к 18 годам с помощью собственной системы тренировок превратился из худосочного слабака в гимнаста и бодибилдера. Удрав из родной Пруссии в Англию, он дрался на ринге, работал цирковым гимнастом и учил полицейских Скотланд-Ярда приемам самообороны.

Однако началась Первая мировая, и Пилатес вместе с остальными английскими немцами оказался в лагере для интернированных. Но Пилатес и там не унывал: учил желающих борьбе, в свободное время, коего было в избытке, систематизировал и записывал систему тренировок, которая в юности сделала из него железного человека.

Записи пошли в дело после войны. Переехав в Америку, Пилатес предложил свою методу широкой публике. Сам он называл ее «контрология», подчеркивая важность контроля дыхания. Имя изобретателя ей присвоили первые ученики, среди которых был, кстати, великий хореограф Джордж Баланчин. Сила воли плюс характер преодолевают все.

Павел Шинский