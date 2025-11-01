Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об ивановском текстиле и создательницах его орнаментов.

В завершении небольшого цикла программ, посвященных городу Иваново, речь пойдет о ткацком производстве. Собственно, откуда и идет устоявшееся выражение «текстильная столица России». Я и сам в каждый приезд захожу в фирменный магазин «Шуйские ситцы» и всегда покупаю майки и полотенца. Но главное, речь сейчас пойдет о конструктивистском текстиле и об «амазонках русского авангарда», две из которых приложили свой талант к созданию знаменитых на весь мир орнаментов.

Известно, что Иваново — один из крупнейших центров текстильной промышленности, начиная с дореволюционных времен. Вообще, история БИМа — Большой Ивановской мануфактуры — берет начало с середины XVIII века. А в 1920-е к этой истории плотно присоединились Варвара Степанова и Любовь Попова. «Амазонками авангарда» тогда за воинственный дух, проявляемый особенно в жарких спорах о литературе и искусстве, назвали шестерых художниц. Все они, кстати, будучи возлюбленными, женами и подругами больших художников, не остались в их тени.

Муж Степановой — один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР Александр Родченко. Попова одновременно была подругой архитектора Александра Веснина. Известны также пары: Надежда Удальцова — Александр Древин, Наталья Гончарова — Михаил Ларионов, Ольга Розанова — Александр Крученых. А у Александры Экстер, одной из основоположниц стиля ар-деко, был довольно бурный роман с итальянцем Арденго Соффичи, который в свою очередь стоял у истоков футуризма.

Но вернусь к Степановой и Поповой, потому как именно они создавали рисунки для текстиля и моделей прозодежды, в первую очередь удобного производственного костюма. Их пригласили на ивановскую фабрику практически как креативных дизайнеров. Однако помимо идей, которых от них ждали, они потребовали ознакомить их с производством и сумели воплотить идеи, создав за два года работы несколько тысяч эскизов, в основном с беспредметными геометрическими орнаментами, около 50 из которых пошло в производство. Идеи текстильного орнамента в конструктивистском стиле до сих пор воплощаются в работах современных художников.

Дмитрий Буткевич