Электросамокат изъяли у жительницы Нижегородской области за пьяное вождение

В судебном присутствии рабочего поселка Большое Мурашкино Нижегородской области вынесен приговор 50-летней местной жительнице за управление электросамокатом в нетрезвом виде (ч.1 ст. 264.1 УК РФ). Ранее подсудимую уже привлекали за аналогичное нарушение по административной статье, сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При задержании у самокатчицы выявили наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 1,146 мг/л. Она не согласилась с результатами, в связи с чем задержанную доставили в больницу для медосвидетельствования. Однако там она от его прохождения отказалась.

На суде подсудимая признала вину. Ей назначили 240 часов обязательных работ и лишили права управления транспортными средствами на два года.

Электросамокат «Kugoo Kirin C1+», на котором было совершено нарушение, изъяли в собственность государства.

Галина Шамберина