Минимущества не удалось отсудить прибыль у «Нижегородпассажиравтотранса»

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск минимущества региона к госпредприятию «Нижегородпассажиравтотранс». Министерство потребовало взыскать с ответчика 54,5 млн руб. прибыли за 2024 год, следует из материалов дела в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородская область как собственник госпредприятия вправе получить часть его прибыли после уплаты налогов в соответствии с постановлением областного правительства. Перевозчик завершил 2024 год с прибылью 109 млн руб. и заплатил 54,5 млн руб. налога, 17% которого поступило в областную казну. При этом субсидия «Нижегородпассажиравтотрансу» из региональной казны превысила 1,5 млрд руб., однако часть чистой прибыли госпредприятие не перечислило, и министерство обратилось в суд.

В арбитражном процессе выяснилось, что прибыль по финансовой отчетности перевозчика сложилась исключительно за счет субсидий правительства на 134,9 млн руб., а фактический убыток от пассажирских перевозок и другой деятельности составил 1,1 млрд руб. Перевозчик также выплатил 145,8 млн руб. кредита Сбербанку, оформленного в 2019 году для погашения задолженности за 2014–2016 годы по налогам и страховым взносам.

Субсидии и кредит были отражены в отчетности «Нижегородпассажиравтотранса» как расчетная чистая прибыль, которая таковой не являлась. В итоге суд отказал министерству в иске.

Владимир Зубарев