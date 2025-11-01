«Салават Юлаев» подписал контракт с вратарем Ильей Коноваловым

Вратарь Илья Коновалов подписал контракт с хоккейным клубом «Салават Юлаев». Соглашение будет действовать до конца сезона, сообщила пресс-служба клуба.

Вратарь команды "Динамо" Илья Коновалов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Вратарь команды "Динамо" Илья Коновалов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Илья Коновалов родился в 1998 году в Ярославле. Его игровой путь начался в клубе «Рязань» в сезоне 2017/18. Затем он выступал за «Локомотив» с 2017 по 2021 год, после чего перешел в американский клуб Bakersfield Condors в сезоне 2021/22. В 2022 году Коновалов вернулся в КХЛ, присоединившись к московскому «Динамо», а затем провел сезон в «Адмирале».

Илья Коновалов дважды завоевал Кубок Харламова в 2016 и 2018 годах. В КХЛ он провел 239 матчей, из которых в 22-х сохранил ворота «сухими». Его коэффициент надежности составляет 2.26, а процент отраженных бросков — 91,7%.

До сегодняшнего дня в составе «Салавата Юлаева» было три вратаря: Семен Вязовой, Ярослав Мозговой и Александр Самонов. Господин Самонов, по данным СМИ, может перейти в другой клуб КХЛ.

