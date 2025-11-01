На Урале завершился прием заявок на премию «Коммерсантъ года — 2025»
В Свердловской области завершился прием заявок на юбилейную деловую премию «Коммерсантъ года — 2025». Напомним, принять в ней участие могли представители малого и среднего бизнеса (МСБ), которые продемонстрировали положительную динамику выручки за 2024 год.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
До 10 ноября оргкомитет сформирует шорт-листы из пяти участников в каждой номинации:
- «Пищевое производство и сельское хозяйство»;
- «Обрабатывающее производство»;
- «Строительство и проектирование»;
- «Торговля»;
- «Услуги»;
- «Молодой Коммерсантъ»;
- «Инвестиционный прорыв».
Победители будут объявлены 18 ноября на торжественной церемонии в креативном кластере «Домна». Лауреаты получат памятные подарки и статуэтки с символикой премии.
Учредителем премии «Коммерсантъ года» является обособленное подразделение АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге. Соорганизаторами выступают Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО). Мероприятие проводится при поддержке правительства региона, администрации Екатеринбурга, Клуба молодых промышленников, ПАО «Банк ПСБ» и DOM 7.