На Урале завершился прием заявок на премию «Коммерсантъ года — 2025»

В Свердловской области завершился прием заявок на юбилейную деловую премию «Коммерсантъ года — 2025». Напомним, принять в ней участие могли представители малого и среднего бизнеса (МСБ), которые продемонстрировали положительную динамику выручки за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

До 10 ноября оргкомитет сформирует шорт-листы из пяти участников в каждой номинации:

«Пищевое производство и сельское хозяйство»;

«Обрабатывающее производство»;

«Строительство и проектирование»;

«Торговля»;

«Услуги»;

«Молодой Коммерсантъ»;

«Инвестиционный прорыв».

Победители будут объявлены 18 ноября на торжественной церемонии в креативном кластере «Домна». Лауреаты получат памятные подарки и статуэтки с символикой премии.

Учредителем премии «Коммерсантъ года» является обособленное подразделение АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге. Соорганизаторами выступают Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО). Мероприятие проводится при поддержке правительства региона, администрации Екатеринбурга, Клуба молодых промышленников, ПАО «Банк ПСБ» и DOM 7.

Анастасия Реутова