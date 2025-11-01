В Астрахани взяли под стражу бывшего директора Харабалинской птицефабрики

В Астраханской области задержан бывший директор птицефабрики «Харабалинская» по подозрению в хищении более 500 тыс. рублей. В марте-апреле 2025 года он заключил фиктивный договор на поставку автозапчастей с индивидуальным предпринимателем. Следователи считают, что необходимости в замене деталей не было, и документы о якобы выполненных работах были подделаны.

Следствие установило, что деньги были переведены на счет подрядчика, а затем изъяты и присвоены бывшим директором. Расследование ведет Ахтубинский межрайонный следственный отдел СК России по Астраханской области при поддержке УФСБ региона.

В отношении бывшего директора выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные органы продолжают работу для выяснения всех обстоятельств дела и возможных соучастников.

Никита Маркелов