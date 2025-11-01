В Куеде начнут платить за содействие в заключении контракта для участия в СВО

Дума Куединского округа утвердила единовременные выплаты для граждан, которые содействуют в заключении контрактов для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах»

Размер выплаты составит 200 тыс. руб. Деньги будут перечисляться из резервного фонда администрации округа и только за привлечение граждан из других регионов России, иностранных граждан и лиц без гражданства.