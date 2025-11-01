Счетная палата РФ нашла завышение расценок при строительстве дороги в Арзамасе

Аудиторы Счетной палаты, проводившие проверку использования бюджетных средств в дорожных работах за 2021-2024 годы, выявили завышение расценок при строительстве в автодороги Выездное – Арзамас-1. В частности, при определении стоимости песка для подстилающего слоя были использованы «недостоверные данные о стоимости материала», отмечено в отчете СП.

Это, по данным аудита, свидетельствует о завышении стоимости работ на 21,6 млн руб. (из которых более 5 млн было оплачено из средств федерального бюджета). Были выявлены и другие нарушения в локальном сметном расчете.

В ходе проведения проверки в 2022 году Главное управление автодорог Нижегородской области, как заказчик строительства, заключило допсоглашение с подрядчиком ООО СК «Орион плюс». Строителям дороги в Арзамасе уменьшили стоимость работ на 45,2 млн руб.

Иван Сергеев