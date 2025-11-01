В Пензе на месте снесенных аварийных домов построят гостиницу

В Пензе на пересечении улиц Суворова, Плеханова и Октябрьской планируют построить гостиницу, сообщил глава города Олег Денисов в прямом эфире 30 октября. Ранее на этом месте были снесены старые аварийные дома.

Господин Денисов подчеркнул, что участок не является сквером, а представляет собой пустырь. Зеленые насаждения, находящиеся на территории, будут сохранены.

«Деревья, которые расли в сквере, как были, так и остаются. Ничего там вырубать не планируется»,— добавил он.

Никита Маркелов