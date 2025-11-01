На матпомощь нижегородцам в 2026 году закладывают более 10 млрд рублей

Правительство Нижегородской области закладывает 10,26 млрд руб. на материальную помощь жителям региона в 2026 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Средства предусмотрены на реализацию постановления регионального правительства «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств». По этому постановлению, в том числе, выделяют деньги участникам СВО и членам их семей, а также гражданам с редкими заболеваниями.

На плановый период 2027 и 2028 годов по данной статье расходов закладывают в разы меньше средств — по 400 млн руб.

Галина Шамберина