На Стрелке в Саратове появится путепровод и развязка

В Саратове планируют завершить строительство путепровода в районе Стрелки до конца 2025 года. В 2026 году начнется возведение крупной транспортной развязки, рассчитанной на несколько лет. Средства на первый этап уже найдены, сообщил Telegram-канал «Володин Саратов».

В 2026 году будет введен в эксплуатацию новый путепровод на Сокуре в Ленинском районе. Работы идут по графику, и все объекты должны быть завершены в установленные сроки.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что строительство мостового перехода южнее Саратова идет с опережением графика. Этот проект станет частью большого кольца вокруг Саратова и Энгельса, объездная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

Никита Маркелов