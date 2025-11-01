Депутаты Екатеринбурга оценили качество работ, выполненных по просьбам жителей

Депутаты Екатеринбургской городской думы оценили качество работ, выполненных по просьбам жителей. Ежегодно депутаты вносят предложения о выделении из бюджета дополнительных средств на нужды городских учреждений, благоустройство территорий и развитие социально значимых направлений. Как уточнили в пресс-службе гордумы, на каждую инициативу предусмотрено до 1 млн руб. Осенью принимаются результаты.

Культурно-досуговый центр «На Варшавской» Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Библиотека №31 получила средства на ремонт входной группы Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Так, при содействии депутата Елены Бондаренко в детском саду №508, который находится недалеко от военного городка в микрорайоне Вторчермет, были установлены автоматические ворота. Они необходимы не только для удобства, но и для безопасности — территория садика прилегает к дороге. «Мы уже не первый год поддерживаем наших бойцов, но помощь нужна и их семьям. В детские сады нужно вкладываться, поэтому в этом году сотрудники детсада №508 решили установить автоматические ворота. Мы выполнили этот наказ. Следующий шаг, скорее всего, спортивная площадка»,— рассказала госпожа Бондаренко.

Депутат Михаил Вечкензин предложил направить средства на повышение узнаваемости и привлекательности культурно-досугового центра «На Варшавской». На входе в учреждение установили новую светящуюся объемную вывеску с названием и логотипом учреждения. В ближайшее время парламентарий планирует заменить окна в школе №92.

Библиотека №31 получила средства на ремонт входной группы. Пространство не обновлялось около 20 лет. Благодаря работе депутата Дмитрия Сергина там заменили окна, установили новые двери, положили современную плитку, покрасили стены и отремонтировали потолок, сохранив при этом часть уникальной советской архитектуры. «Холл — это лицо библиотеки. Он уже был, мягко скажем, в плачевном состоянии, его надо было приводить в порядок. Все получилось достаточно красиво. Мне кажется, посетителям библиотеки это должно понравиться»,— отметил господин Сергин.

Анастасия Реутова