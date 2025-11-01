В Самаре и Тольятти запустили автобусы в аэропорт Курумоч

В Самаре и Тольятти сегодня, 1 ноября, стартовало регулярное автобусное сообщение с аэропортом Курумоч. Об этом сообщили в правительстве региона.

Речь идет о маршруте № 222 Аэропорт Курумоч — Самара и маршруте № 333 Аэропорт Курумоч — Тольятти.

В Самаре первый рейс отправился в аэропорт в 6:00 от железнодорожного вокзала, в Тольятти — в 3:35 от ТЦ «Парк Хаус». По данным правительства региона, автобусы оснащены кондиционерами, мягкими креслами, нишами для ручной клади и багажными отсеками.

Как отмечается, автобус № 222 преодолевает расстояние до Курумоча за 55 минут. Стоимость проезда составляет 147 руб., провоз багажа — 22 руб.

Маршрут № 333 позволяет добраться от ТЦ «Парк Хаус» до аэропорта за 70 минут. Стоимость билета — 183 руб. за пассажира и 27 руб. за провоз багажа.

Интервалы движения составляют в среднем 1 час в дневное время и 2–2,5 часа ночью. В перевозках задействовано 10 автобусов. Маршруты работают в экспресс-режиме с минимальным количеством остановок.

Перевозчиками являются ООО «Самара Авто Газ» и ООО «Маяк».

Сабрина Самедова