В Москве проходит фестиваль «Народы России и СНГ»

С 31 октября по 5 ноября в Москве проходит международный фестиваль «Народы России и СНГ». Мероприятие объединяет деловую, просветительскую и культурную программы на нескольких городских площадках, сообщается в пресс-релизе организаторов.

Ключевая цель фестиваля — обсуждение государственной политики, укрепление межнационального сотрудничества и традиционных ценностей. В программе — пленарное заседание с участием высокопоставленных лиц и Всероссийский форум, где рассматриваются вопросы противодействия деструктивным идеям, адаптации иностранных граждан и защиты исторической памяти.

Организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей при координации ключевых государственных ведомств. К проведению фестиваля привлечен широкий круг общественных организаций и медиахолдингов.