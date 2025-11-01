ЧЭМК в честь Дня отца пригласил сотрудников на хоккей

Сотрудники Челябинского электрометаллургического комбината бесплатно побывали на матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги, домашней игре ХК «Трактор» против казахстанского клуба «Барыс». Посещение хоккея стало подарком комбината своим сотрудникам по случаю Дня отца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АО «ЧЭМК» Фото: предоставлено пресс-службой АО «ЧЭМК»

Эта акция проводится на ЧЭМК с 2022 года и стала доброй традицией. Мужская часть коллектива комбината с большой благодарностью принимает такой подарок, поскольку подобные мероприятия — еще одна отличная возможность провести время с детьми и зарядиться энергией спортивного соперничества.

«Такие инициативы уже прочно вошли в жизнь нашего предприятия. Руководство комбината всегда уделяет большое внимание поддержке семейных ценностей и созданию атмосферы единства внутри коллектива. Мы убеждены, что интересное совместное времяпрепровождение помогает сохранять и укреплять то, что по-настоящему важно — связь между поколениями и уважение к семейным традициям», — подчеркнула начальник отдела социальной работы ЧЭМК Наталья Челякова.

Праздничное посещение хоккейного матча стало логичным продолжением системной работы предприятия по развитию спортивной культуры. Комбинат последовательно поддерживает корпоративные спортивные инициативы: металлурги ЧЭМК регулярно участвуют в отраслевых чемпионатах и спартакиадах по баскетболу, футболу, лёгкой атлетике и другим видам спорта, занимая призовые места и достойно представляя предприятие на региональном и федеральном уровнях. В последние месяцы команда ЧЭМК стала чемпионом областной спартакиады по баскетболу 33 среди промышленных предприятий и завоевала бронзовые медали на Всероссийском фестивале «Трудовые резервы» в Сочи среди корпоративных команд по баскетболу.

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» — один из крупнейших производителей ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя около 200 наименований ферросплавов. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного производства находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве.

АО «ЧЭМК»