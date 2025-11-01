Каждый десятый челябинец против идеи выплаты компенсаций за неотгулянный отпуск

Среди работающих жителей Челябинска 70% поддержали идею партии «Новые люди» выплачивать сотрудникам денежную компенсацию в конце года за неиспользованные дни отпуска, следует из опроса сервиса SuperJob.

Горожане, которые высказались за инициативу, считают, что у человека есть право выбора — отдыхать или получать компенсацию, а также ссылаются на высокие ставки по вкладам, которые позволят выгодно распорядиться дополнительными средствами. Против инициативы оказались 12% челябинцев. Остальные 18% не смогли дать однозначный ответ. Некоторые указали, что работодатели могут начать этим злоупотреблять и не давать уйти в отпуск, либо из-за «серой» зарплаты сотрудники будут получать мало. Кроме того, некоторые респонденты подчеркнули, что в компаниях, где деятельность связана с риском для жизни и здоровья, недопустимо постоянно трудиться.

Мужчины чаще женщин одобряют инициативу депутатов (75 и 66% соответственно), а среди горожанок больше противниц идеи (14% против 10%). Молодежи до 35 лет перспектива кажется более привлекательной, чем тем, кто старше: 76% — за, противников меньше всего — 6%. Респонденты с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц критикуют предложение чаще тех, кто зарабатывает больше (16%).

Среди сотрудников, у которых к концу года остаются неиспользованные дни отпуска, уровень поддержки инициативы достигает 77%, что значительно выше, чем среди тех, у кого таких дней не остается (62%).

Виталина Ярховска