В Ижевске бывший главный инженер МУП «ИжГЭТ» осужден за получение взятки

Ленинский райсуд Ижевска признал 48-летнего бывшего главного инженера по ремонту подвижного состава МУП «ИжГЭТ» виновным в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что с 10 марта 2020 года по 6 февраля 2024 года подсудимый незаконно получил 150 тыс. руб. от своего подчиненного за начисление стимулирующих надбавок и покровительство по службе. В судебном заседании подсудимый вину признал.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и конфискацией имущества на сумму 150 тыс. руб.

Анастасия Лопатина