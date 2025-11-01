Задержан экс-глава отдела департамента лесхоза по Сибири за взятки

В Новосибирске следователи возбудили уголовные дела о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении работников госучреждений лесного хозяйства. Об этом сообщает прокуратура региона.

По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о руководителе отдела департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу, сотруднике Западно-Сибирского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Олеге Костюкове и сотруднике отдела Ордынского лесничества Александре Трубине.

По версии следствия, фигуранты дела получали подношения с 2017-го по 2024 год за не проведение лесного надзора в отношении юрлица, не выявление нарушений при заготовке древесины, а также общее покровительство. Олег Костюков, считают правоохранители, получил в общей сложности 750 тыс. руб., Александр Турбин — около 800 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по материалам УФСБ по Новосибирской области.

Александра Стрелкова