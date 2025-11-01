Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
С главы госучреждения в Тюмени взыскали 11,3 млн рублей неподтвержденных доходов

В Тюмени суд по иску прокуратуры взыскал в доход государства с директора госучреждения 11,3 млн руб. неподтвержденных доходов, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Прокуратура проверила исполнение антикоррупционного законодательства и установила, что на счет директора учреждения в 2023 году поступили средства, превышающие его совокупный доход и доход супруги за три года.

Он не смог подтвердить законность источников этих средств, что послужило основанием для обращения прокуратуры в суд.

Ирина Пичурина

