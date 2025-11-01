В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада

На территории Челябинской области 2 и 3 ноября прогнозируется сильный снегопад и гололедица. В регионе на эти дни объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок по федеральным трассам.

Согласно прогнозу челябинского гидрометцентра, в предстоящие дни может выпасть от 6 до 20 мм снега за 12 часов. Ожидается метель с видимостью более или менее 500 м при скорости ветра более 7-15 м/с.

Ночью 2 и 3 ноября температура воздуха понизится до -5–8°C.