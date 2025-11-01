Житель Удмуртии осужден за нападение на полицейского
Житель Дебесского района признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В сентябре текущего года, по сигналу о незаконном проникновении, участковый уполномоченный полиции прибыл в дом заявителя, где находился подсудимый. В процессе сопровождения в служебный автомобиль мужчина ударил полицейского ножом в шею.
Суд приговорил подсудимого к 4 годам и 8 месяцам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.