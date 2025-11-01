Утверждена архитектурная концепция новой поликлиники в Мотовилихе

В Перми согласованы объемно-планировочные решения и архитектурные решения фасадов проектируемой поликлиники на ул. Гашкова в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщает краевой минстрой.

Поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену. Проект предусматривает строительство трехэтажного здания общей площадью более 3 тыс. кв. м. В нем разместятся кабинеты терапевтов и педиатров, хирургии, физиотерапии, кабинет онколога и других профильных специалистов. Кроме того, в поликлинике будет работать дневной стационар на пять коек.

Проектирование завершится в 2026 году, завершение строительства намечено на конец 2027 года.