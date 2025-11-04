Автобус в частный сектор

Министерство финансов предлагает передавать городские автоколонны в частные руки вместе с их транспортом — иначе такая приватизация не имеет смысла. В большинстве регионов приватизировать автотранспортные предприятия, впрочем, пока не собираются, отмечая, что это перечеркнуло бы позитивные результаты передачи автоколонн в муниципальную собственность. Однако в условиях сложной финансовой ситуации на местах необходимость в такой приватизации предприятий все же может возникнуть — предложение Минфина выглядит упреждающим шагом к решению проблем муниципальных бюджетов.

Министерство финансов предложило приватизировать недвижимость автотранспортных предприятий (АТП) только в комплекте с их транспортом, соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения. Свою инициативу ведомство объясняет необходимостью обеспечить должное функционирование АТП после их передачи в частные руки — без приватизации самого транспорта это будет затруднительно.

Регионы намерение приватизировать пассажирский транспорт, как правило, не высказывают. О возможности такого шага из опрошенных “Ъ” представителей субъектов РФ сообщили только в Башкирии. В местном правительстве дали понять, что пока не приняли решение по приватизации государственных транспортных предприятий, но с проектом закона от Минфина ознакомлены. В нижегородском Минтрансе “Ъ” рассказали о случае несостоявшейся сделки по продаже частной компании 30% акций предприятия, владеющего тремя автобусными парками. Совершить покупку инвестор собирался в преддверии оплаты работы общественного транспорта по брутто-контрактам (по ним город или регион платит перевозчику по фиксированной ставке за определенное количество рейсов) из областного бюджета, но позже изменил планы в связи с «коррекцией этой стратегии».

В большинстве же регионов отмечают, что местные АТП не так давно переданы в муниципальную собственность для наведения порядка в сфере городских перевозок, поэтому смысла в передаче автоколонн частным инвесторам нет.

«Хватает хлопот по настройке работы через брутто-контракты. Общественные перевозки с момента начала транспортной реформы стали хорошей муниципальной услугой, и сейчас приватизировать это все, конечно, нет смысла»,— сказал “Ъ” источник в администрации Екатеринбурга.

Руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» в Краснодаре Марина Репещук и вовсе считает, что передача частным владельцам муниципальных автопарков лишь ухудшит качество перевозок. «Городские власти не имеют достаточного влияния на частных перевозчиков. Приватизация поставит крест на надежде пассажиров на качественный общественный транспорт»,— полагает она.

Однако в условиях напряженности местных бюджетов и необходимости субсидировать непопулярные маршруты потребность в приватизации АТП все же может возникнуть, и Минфин заранее уточняет муниципалитетам процедуру передачи автоколонн частникам.

Как сообщили “Ъ” в ведомстве, принятие поправок позволит снизить нагрузку на местные бюджеты. В Минтрансе напомнили, что содержание АТП полностью лежит на муниципалитетах и не поддерживается на федеральном уровне.

Отметим, что по состоянию на 2023 год, по данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), средний возраст общественного транспорта в РФ оценивался как достаточно высокий — более 17 лет, а за пределами нормативного срока использования находилось свыше 79% автобусов. Хуже всего дела по этой части обстояли в Дагестане, Орловской области, Камчатском крае, Калмыкии. Наиболее свежий транспорт, по оценкам НАПИ, обслуживал жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Во многом это результат того, что в 2014 году московская система общественного транспорта подверглась последовательному реформированию: частных перевозчиков обязали работать на подряде у города. Впрочем, теперь приоритеты бюджетной политики на местах сосредоточены на иных направлениях, потому регионам, по оценкам экспертов, приходится сокращать расходы на перевозки, что в перспективе с учетом закупок менее износостойкого транспорта может вылиться в дополнительные расходы (см. «Ъ-Review» от 3 марта).

