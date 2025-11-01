Бизнес-центр «Салават Юлаев» выкупил предприниматель из Красноярского края
Предприниматель Александр Сказка из Минусинска Красноярского края приобрел у обанкротившегося Управления капитального строительства «Монолитстрой» восьмиэтажный бизнес-центр «Салават Юлаев» на въезде в Уфу. Как следует из публикации в реестре сведений о банкротстве, договор купли-продажи подписан 5 сентября. Победителем торгов стал некий Алексей Мартыненко из Казани, предложивший за лот 455,6 млн руб. По всей видимости, он передал права на покупку господину Сказке.
Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ
В открытых источниках сведения о покупателе ограничиваются информацией о его регистрации индивидуальным предпринимателем (основной вид деятельности — штукатурные работы), а также о том, что с 2019-го по 2024 год он возглавлял подмосковную фирму «СВ Транс» (признано банкротом в прошлом году). Кроме того, с 2014-го по 2022 год господин Сказка, по данным Rusprofile, был участником чеховского дачного кооператива «Яр».
ООО «УКС "Монолитстрой"» было связано с группой компаний «Рассвет» Рашита Багаутдинова, который сам, через супругу и сыновей контролировал кирпичный завод «Амстрон», а также фирмы, застраивавшие жилые комплексы «Серебряный ручей» в Деме, «Дубрава» в Кармаскалинском районе, «Томилино» в Московской области. В 2018 году «Монолитстрой» признан банкротом, крупнейшим кредитором компании и инициатором банкротства являлся банк «Открытие» (в январе этого года присоединен к БМ-банку), в залоге у которого и находился деловой комплекс.
На торги бизнес-центр выставлен еще в феврале 2020 года с начальной стоимостью 749 млн руб. А за год до этого тогда еще исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров анонсировал выкуп пустующего здания за счет бюджета и размещение в нем республиканского Дома предпринимательства, однако сделка не состоялась.