Бизнес-центр «Салават Юлаев» выкупил предприниматель из Красноярского края

Предприниматель Александр Сказка из Минусинска Красноярского края приобрел у обанкротившегося Управления капитального строительства «Монолитстрой» восьмиэтажный бизнес-центр «Салават Юлаев» на въезде в Уфу. Как следует из публикации в реестре сведений о банкротстве, договор купли-продажи подписан 5 сентября. Победителем торгов стал некий Алексей Мартыненко из Казани, предложивший за лот 455,6 млн руб. По всей видимости, он передал права на покупку господину Сказке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

В открытых источниках сведения о покупателе ограничиваются информацией о его регистрации индивидуальным предпринимателем (основной вид деятельности — штукатурные работы), а также о том, что с 2019-го по 2024 год он возглавлял подмосковную фирму «СВ Транс» (признано банкротом в прошлом году). Кроме того, с 2014-го по 2022 год господин Сказка, по данным Rusprofile, был участником чеховского дачного кооператива «Яр».

ООО «УКС "Монолитстрой"» было связано с группой компаний «Рассвет» Рашита Багаутдинова, который сам, через супругу и сыновей контролировал кирпичный завод «Амстрон», а также фирмы, застраивавшие жилые комплексы «Серебряный ручей» в Деме, «Дубрава» в Кармаскалинском районе, «Томилино» в Московской области. В 2018 году «Монолитстрой» признан банкротом, крупнейшим кредитором компании и инициатором банкротства являлся банк «Открытие» (в январе этого года присоединен к БМ-банку), в залоге у которого и находился деловой комплекс.

На торги бизнес-центр выставлен еще в феврале 2020 года с начальной стоимостью 749 млн руб. А за год до этого тогда еще исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров анонсировал выкуп пустующего здания за счет бюджета и размещение в нем республиканского Дома предпринимательства, однако сделка не состоялась.

Идэль Гумеров