В Самарской области суд рассмотрит дело водителя, наехавшего на пешехода и скрывшегося с места ДТП

В суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места его совершения). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в июне обвиняемый двигался по автодороге Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. Он выехал на полосу встречного движения для обгона попутно идущего грузовика, но в этот момент другой автомобиль уже обгонял грузовик. Обвиняемый выехал на обочину встречной полосы движения, где и наехал на пешехода.

Водитель остановился, оттащил пострадавшего, который был без сознания, в лесополосу. После этого он скрылся с места происшествия. Машину обвиняемый продал в тот же день своему знакомому.

Потерпевший, оставшийся без помощи, скончался, не приходя в сознание, и был обнаружен лишь по прошествии времени в ходе поисковых мероприятий по сообщению о его безвестном исчезновении.

Руфия Кутляева