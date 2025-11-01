В Уфе без горячей воды остались десять домов, детсад, школа и центр творчества

В уфимском микрорайоне Сипайлово из-за коммунальной аварии отключили горячее водоснабжение в десяти жилых домах по улицам Юрия Гагарина, Академика Королева и Максима Рыльского, сообщает Управление гражданской защиты города. Также без горячей воды остались детский сад №78 по улице Максима Рыльского, 13/2, школа №38 по улице Академика Королева, 13/1 и центр детского творчества «Созвездие» по улице Юрия Гагарина, 37/1.

Ремонтом занимается ООО «БашРТС».

Майя Иванова