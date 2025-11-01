В Челябинске троллейбус №17 вернулся на маршрут

В Челябинске с 1 ноября на маршрут вернулся троллейбус №17 Молдавская — Автовокзал «Центральный». В будние дни на линии будет работать 13 единиц транспорта, а в выходные – 11, сообщает пресс-служба компании «Синара — городские машины».

Протяженность маршрута в прямом и обратном направлениях составляет 26 км. Трасса движения включает Комсомольский проспект, улицы Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Северокрымская, Труда, Энгельса, проспект Ленина и улицу Свободы. Для обслуживания маршрута подготовили команду из 45 водителей. Троллейбусы изготовили в Челябинске на заводе городского электротранспорта «Синара — городские машины» (входит в группу «Синара»). Транспорт является низкопольным, оборудован аппаратами разовой выдачи билетов для оплаты наличными. Также есть откидная аппарель, которой могут воспользоваться маломобильные группы населения, двери оснащены системой «антизажим». Кроме того, предусмотрена функция книлинга — возможность наклона корпуса машины на остановках.

В дальнейшем планируется продление этой линии по улице Чичерина до Салавата Юлаева, где построена новая контактная сеть, а также до остановки «Солнечный берег» за счет функции автономного хода.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, троллейбус №17 отменили в октябре 2024 года. Причиной стал высокий износ старого подвижного состава. Из-за этого на линию выходило всего 4-6 машин с интервалом 20-60 минут. Возобновить движение троллейбусов по маршруту планировалось еще 11 сентября, но этого не произошло.

Виталина Ярховска