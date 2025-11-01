В СИЗО отправили челябинца, пытавшегося мачете убить экс-супругу и ее партнера

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 37-летнего челябинца, напавшего с мачете на бывшую супругу и ее нового партнера. Его обвиняют в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает СУ СКР по Челябинской области.

Фигурант будет находиться в следственном изоляторе до 31 декабря.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, по версии следствия, около 5 часов утра 31 октября во дворе дома на улице Румянцева челябинец напал с мачете на 34-летнюю бывшую супругу и ее 39-летнего сожителя. Довести преступление до конца горожанину помешали очевидцы и сотрудники полиции, которые его задержали. Пострадавших с множественными ножевыми ранениями доставили в больницу. Они находятся в реанимации.

Виталина Ярховска