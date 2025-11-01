В России снизился индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях

По итогам октября индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей в России снизился до 48 пунктов. Месяцем ранее он находился на уровне 48,2 пункта, следует из пресс-релиза (.pdf) S&P Global.

Индекс PMI (Purchasing Managers Index) — один из старейших инструментов для оценки экономики в различных отраслях. Он публикуется ежемесячно. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже — о снижении.

По данным S&P, зафиксированный спад оказался самым быстрым за три месяца на фоне устойчивого сокращения производства и новых заказов. Компании также продолжают сокращать штаты из-за снижения занятости, а затраты на производство росли самыми медленными темпами за последние 16,5 лет. Уверенность бизнеса упала до самого низкого уровня с мая 2022 года, отмечают эксперты.

Стремясь стимулировать новые продажи, российские производители в октябре снизили отпускные цены второй раз за три года. Снижение цен при этом было незначительным, уточняет S&P. На фоне сокращения притока новых заказов снизилось давление на производственные мощности, а запасы готовой продукции сократились впервые за четыре месяца.

Темпы сокращения рабочих мест замедлились, а снижение покупательской активности ускорилось до самого быстрого за три месяца. Тем не менее, улучшился спрос на экспортных рынках, поскольку в начале четвертого квартала возобновили рост объемы новых продаж из-за рубежа. По данным компаний, этот рост обусловлен «более благоприятной конъюнктурой продаж на рынках».