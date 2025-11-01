В Ульяновске 12 членов ОПГ приговорены за азартные игры

Заволжский районный суд Ульяновска вынес приговор по уголовному делу 12 жителей региона, признанных виновными в проведении организованной группой азартных игр с использованием игрового оборудования и интернета вне игорной зоны и с извлечением дохода в крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы). О приговоре в субботу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Ведомство сообщает, что члены ОПГ арендовали ряд нежилых помещений на территории Ульяновска под игорные заведения. В период с августа 2023 года по июль 2024 года они незаконно проводили азартные игры с использованием компьютерной техники. Полученный от игр доход составил более 5,8 млн руб.

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил 50-летнего Марата Хисамутдинова к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом 600 тыс. руб., 41-летнего Ильяса Зайнуллова к трем годам колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб. 30-летняя Лейсан Хисамутдинова и 36-летняя Екатерина Хайрова осуждены, соответственно, на три года и три месяца и два года девять месяцев лишения свободы со штрафами 500 тыс. руб. и 300 тыс. руб. с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения их детьми четырнадцатилетнего возраста. Остальные члены ОПГ приговорены к лишению свободы на сроки от полутора до двух с половиной лет условно со штрафами от 80 до 200 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск