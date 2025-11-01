В Татарстане завершают первый этап реставрации здания фабрики братьев Комаровых
В Кукморе завершается первый этап реставрации здания конторы фабрики братьев Комаровых, работы выполнены на 96%. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.
В Кукморе завершают первый этап реставрации здания фабрики братьев Комаровых
Фото: Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
На реставрацию было выделено 56,96 млн руб., из которых 11,96 млн руб. поступили из республиканского бюджета.
Здание площадью более 340 кв. м находилось в ветхом состоянии. Реставраторы усилили фундамент, частично заменили сруб, установили гидроизоляцию и провели электроснабжение. Восстановили историческую кладку, обновили чердачное перекрытие и отреставрировали деревянную обшивку и резьбу фасадов. Сейчас завершаются работы по установке конструкций, облицовке фасада и внутренней отделке. Проект включен в программу нацпроекта «Семья».
Двухэтажное деревянное здание было построено в 1870 году, а сейчас признано объектом культурного наследия.