Четверых участников драки на Думской улице доставили в полицию в Петербурге

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах конфликта с участием несовершеннолетних, случившегося в Центральном районе Петербурга. Инцидент произошел на Думской улице.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 30 октября в 21:19 в правоохранительные органы поступил сигнал, что возле дома 4 по Думской улице происходит драка. Прибывшие на место оперативники задержали и доставили в отдел для разбирательства четверых молодых людей в возрасте от 14 до 21 года.

Предварительно было установлено, что изначально потасовка началась между двумя 21-летними молодыми людьми, а проходящие мимо 17-летний и 14-летний подростки попытались ее разнять. В результате один из несовершеннолетних был вынужден обратиться за медицинской помощью.

В отношении одного из старших участников конфликта составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), его поместили в спецприемник. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в полиции.

Андрей Цедрик