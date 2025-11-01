В нацпарке «Таганай» достроили дорогу к популярной экотропе

В национальном парке «Таганай» Челябинской области достроили дорогу, ведущую к экотропе до Черной скалы, сообщается в социальных сетях нацпарка. Из-за ремонта она была перекрыта около четырех лет.

Дорога ведет от Центральной усадьбы нацпарка до контрольно-пропускного пункта «Черная скала». С него начинается маршрут протяженностью 1,6 км до одноименной смотровой площадки.

Капитальный ремонт дороги протяженностью 7,7 км стартовал еще в сентябре 2021 года. Подрядчиком являлось ООО «Магистраль». Завершить ремонт планировалось еще в октябре 2022 года. По данным нацпарка «Таганай», только в августе 2023-го на дороге начались земляные работы. Тогда сообщили о новом сроке окончания работ – октябрь 2024 года.

На время ремонта дорога была перекрыта. Объезд организовали через Кусу и поселок Магнитка.