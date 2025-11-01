Годовой план по вводу жилья в Татарстане выполнен на 92%

По состоянию на 1 ноября в Татарстане введено 2,997 млн кв. метров жилья, что составляет 92% от годового плана. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства.

План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 92%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основной вклад в общий показатель обеспечило индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), где сдано 2,215 млн кв. метров.

В коммерческом сегменте план выполнен всего на 39% — введено 83 многоквартирных дома общей площадью 656 тыс. кв. м. По программе социальной ипотеки освоено 77% годового плана: построено 16 домов из 35 запланированных, их общая площадь составила 125 тыс. кв. м.

Влас Северин