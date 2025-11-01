Более 435 тыс. жителей Челябинской области установили самозапреты на кредиты

В Челябинской области за восемь месяцев 435,6 тыс. жителей оформили самозапреты на кредиты. Но 35,2 тыс. направили заявления на снятие ограничений, сообщает Объединенное кредитное бюро.

Всего на 1 ноября в Челябинской области зарегистрировано 379,8 тыс. жителей, установивших самозапреты на кредиты. Южный Урал занимает девятое место среди регионов РФ по числу граждан, воспользовавшихся этим сервисом. На 100 тыс. жителей Челябинской области приходится 11 человек с самозапретом.

В целом по стране за восемь месяцев работы сервиса 17,01 млн человек направили заявления, из них 1,2 млн или 7% позже сняли ограничения. В октябре самозапреты оформили 1,29 млн жителей РФ. Это больше, чем в сентябре и августе, когда было подано 1,02 млн и 911 тыс. обращений соответственно .Подавляющее большинство граждан выбирали формат полного самозапрета на кредиты — 91% от общего количества заявлений.