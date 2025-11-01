Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ноябрьским считают прибыль

Какой бизнес сможет увеличить выручку на длинных выходных

Ноябрьские праздники дали подзаработать не всем. Об этом предприниматели рассказали “Ъ FM”. Завершается шестидневная рабочая неделя, выходной с 1 ноября перенесли на понедельник, 3 ноября. Так, праздники продлятся со 2 по 4 число включительно. Кто из сферы услуг в Москве сможет обновить рекорды по выручке на выходных? Подробности — у Александра Мезенцева.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В первый уикенд ноября в Москве состоится более 400 городских развлекательных мероприятий. Бизнес предлагает альтернативную программу — от концерта музыки из «Гарри Поттера» до рок-драйв перформанса петербургской группы Jane Air. Востребованные локации в эти выходные — салоны красоты. Многие решают посвятить свободный день себе, утверждает основатель бьюти-пространства Faceology Нина Литвинова: «Как правило, на все праздники наши гости записываются заранее. Поэтому мы заранее планируем график мастеров, которые выходят в праздничные смены. Предыдущий ноябрь, несмотря на нашу подготовку, был не очень хорошим: гости разъехались на праздники. Но в 2025-м, судя по записи, мы видим, что многие остались в Москве».

Большой поток ожидают в автосервисах и шиномонтажах. Там тоже на ноябрьских традиционный всплеск записей, говорит заместитель генерального директора автокомплекса «Станция 33» Андрей Гуляев: «Как показывает практика, на крупные праздники все равно есть запись. Многие клиенты не могут пригнать автомобиль на обслуживание в будние дни. Сейчас сезон — все "переобуваются" на зиму. Автомобилисты уже с прошлой недели начали записываться на шиномонтаж».

Ноябрьские праздники никак не повлияли на продажи; единственное, вместо самовывозов стало больше доставок, но это из-за испортившейся погоды, говорит основатель интернет-магазина продуктов Fstok.ru Анастасия Колчина: «Мы не заметили значительного всплеска. Выходные — всегда более прогнозируемая и привычная история. Обычно перед долгими праздниками, например, новогодними, возникает ажиотаж, который сопровождается закупками почти всю неделю. После праздников, соответственно, спад».

Рестораны традиционно оформляют больше бронирований лишь в сам праздник, поэтому специальные программы почти никто не готовит, отмечает управляющий партнер сети грузинских ресторанов «Ткемали» Никита Татаев: «Когда праздничные дни переносятся с субботы на понедельник, люди, как правило, уезжают из Москвы и планируют свой досуг вне города. Как правило, на длинных праздниках броней меньше. Но на 4 ноября мы отмечаем повышенную активность, бронируют компании на 10 человек. Новогодние праздники в 2025 году начинаются раньше, и мы будем украшать ресторан заранее. Заведения уже вовсю готовятся».

“Ъ FM” рассказывал о рекордных бронированиях в подмосковных отелях, коттеджах и глэмпингах. Некоторые объекты связывают динамику с совпавшими школьными каникулами. Могли повлиять и другие факторы, так или иначе, почти все было заполнено за неделю, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Подмосковье — самое популярное направление на такие праздники. Рост очень хороший — 20-30%. так всегда бывает, когда добавляется один лишний день. Туристов почти в полтора раза больше по некоторым объектам. Несколько сотен тысяч москвичей заедет в подмосковные объекты. "Четверки", "пятерки" — все занято. Многие москвичи уже бронируют отдых в Калужской, Владимирской, Тверской областях. Ближе 100 км уже ничего нет».

А лидерами по числу забронированных квартир стали Санкт-Петербург и Ленобласть, сообщали «Авито Путешествия». РЖД, например, в течение выходных пустят сдвоенные «Сапсаны». Места на них по направлению из Москвы в Санкт-Петербург раскупили еще в середине октября.

Александра Абанькова, Юлия Савина

