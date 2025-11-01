В Перми будут судить директора ООО «ГК "Энергоцентр"» за сокрытие более 54 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой организации, работающей в области грузоперевозок. Как сообщает сайт надзорного органа, ему инкриминируется ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере). Сумма ущерба по делу составляет 54 млн руб.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о директоре и владельце ООО «ГК "Энергоцентр"» Андрее Смолякове, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений.

Как считают в прокуратуре, обвиняемый в период с марта 2024-го по февраль 2025 года накопил задолженность по налогам, являясь при этом руководителем предприятия, осуществляющего деятельность в сфере грузоперевозок. Не желая погашать долги, он направил контрагентам распорядительные письма, в соответствии с которыми оплата за выполненные работы производилась минуя расчетные счета управляемого им общества. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Перми для рассмотрения по существу.