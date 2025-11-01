Пермский «Театр-Театр» будет работать до конца новогодних праздников

«Театр-Театр» в Перми будет играть спектакли на большой сцене до 11 января 2026 года, до конца новогодних каникул. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на соцсети театра. После этого сцену закроют на капитальный ремонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас Корпорация развития Пермского края (КРПК), которая будет заниматься реконструкцией театра, занимается подготовкой рабочей документации и закупкой материалов. Ранее сообщалось, что работа большой сцены остановится после 4 ноября, позже ее продлили до Нового года.

В результате капитального ремонта зрительного зала и фойе количество зрительских мест увеличится до 850, в зале появится балкон и изменится расположение гардероба. На время проведения ремонта будет приостановлена работа большой сцены, а спектакли будут проводить во Дворце молодежи и в ДК им. Солдатова.