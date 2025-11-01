Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Четверых самарцев осудили за незаконное лишение свободы человека

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор четырем участникам преступной группы, осужденным за вымогательство, незаконное лишение свободы и умышленное повреждение имущества. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает надзорное ведомство, в марте 2019 года злоумышленники удерживали мужчину в квартире его бывшей супруги, пытаясь заставить его повлиять на жену и передать 5/6 доли в квартире и 900 тыс. руб.

Один из подсудимых поджег дом родственницы потерпевшей, нанеся ущерб на 1,6 млн руб. Преступники не достигли цели, так как женщина обратилась в полицию. Узнав о расследовании, они отпустили мужчину.

Суд назначил наказание с учетом мнения прокурора. Подсудимые получили от восьми с половиной до девяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Андрей Сазонов