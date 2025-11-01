В Казани разместят 1,6 тысяч ящиков с пескосоляной смесью к зимнему сезону

В Казани устанавливают 1,6 тысяч ящиков с пескосоляной смесью для борьбы с гололедом в зимний сезон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Пескосоляная смесь будет использоваться для обработки тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, а также территории возле административных и социальных объектов.

С 15 октября дорожные службы Казани перешли на зимний режим работы. В этом сезоне будет задействовано 577 единиц спецтехники для поддержания порядка на улицах города.

Влас Северин