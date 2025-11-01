В Перми суд взыскал 1 млн рублей за незаконное подключение к элетросетям

Энергетики пермского филиала «Россети Урал» выявили факты самовольного подключения двух частных домов к электрическим сетям в пермских микрорайонах Голованово и Ширяиха. Как сообщает пресс-служба компании, ущерб «Россетям» от этих действий в одном случае составил 400 тыс. руб., в другом — 600 тыс. руб. Для взыскания ущерба юристы компании обратились в суд, который подтвердил законность требований истца. Требования энергетиков были удовлетворены в полном объеме. «Кроме того, суд обязал нарушителей заплатить проценты за пользование чужими денежными средствами и компенсировать судебные расходы», - сообщается в пресс-релизе.