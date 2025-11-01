Первый день ноября принесет Петербургу небольшие дожди

Теплый атмосферный фронт сформирует погоду в Санкт-Петербурге 1 ноября. В субботу пройдут небольшие дожди, сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Дмитрий Донской, Коммерсантъ

Атмосферный фронт закроет небо над Северной столицей плотными облаками и местами вызовет осадки. Температура воздуха будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Воздух прогреется до +6…+8 градусов, в Ленинградской области — +4…+9. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Небольшие дожди стоит ожидать и 2 ноября. Днем прогнозируется +7…+9 градусов.

Татьяна Титаева