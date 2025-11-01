Избран глава Илекского района Оренбуржья

Владимир Карпенко избран главой Илекского района Оренбургской области. Решение принял совет районных депутатов. Об этом сообщает министерство региональной и информационной политики Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Иванова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Иванова, Коммерсантъ

Владимир Карпенко родился в Илеке 28 ноября 1970 года. После окончания школы в 1987 году он начал работать на ПО «Стрела». С 1988 по 1990 год Владимир Карпенко служил в Советской армии, а затем вернулся на прежнее место работы. После этого в Илекском районе он начал работать электромонтером и прошел путь до главного инженера в ГУП «ОКЭС».

Владимир Карпенко окончил Оренбургский государственный университет по специальности «электроснабжение». Он также занимал руководящие должности в частных компаниях и был депутатом Совета депутатов Илекского сельсовета. В октябре 2010 года Владимира Карпенко впервые избрали главой Илекского района.

Георгий Портнов