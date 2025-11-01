Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Избран глава Илекского района Оренбуржья

Владимир Карпенко избран главой Илекского района Оренбургской области. Решение принял совет районных депутатов. Об этом сообщает министерство региональной и информационной политики Оренбуржья.

Фото: Анастасия Иванова, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Иванова, Коммерсантъ

Владимир Карпенко родился в Илеке 28 ноября 1970 года. После окончания школы в 1987 году он начал работать на ПО «Стрела». С 1988 по 1990 год Владимир Карпенко служил в Советской армии, а затем вернулся на прежнее место работы. После этого в Илекском районе он начал работать электромонтером и прошел путь до главного инженера в ГУП «ОКЭС».

Владимир Карпенко окончил Оренбургский государственный университет по специальности «электроснабжение». Он также занимал руководящие должности в частных компаниях и был депутатом Совета депутатов Илекского сельсовета. В октябре 2010 года Владимира Карпенко впервые избрали главой Илекского района.

Георгий Портнов