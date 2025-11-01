В Башкирии приняли закон о взносах за капремонт в домах, не сданных в эксплуатацию

Депутаты Курултая Башкирии приняли закон, который позволяет включать в программу капитального ремонта многоквартирные дома, не введенные в эксплуатацию. Об этом сообщил председатель парламента Константин Толкачев. Закон касается домов, находящихся в «подвешенном» состоянии из-за банкротства застройщика или отсутствия документов. В этих зданиях уже проживают люди, и они нуждаются в ремонте, отметили в пресс-службе Курултая.

Константин Толкачев пояснил, что новый закон поможет обеспечить безопасные условия проживания, включив такие дома в республиканскую программу капитального ремонта. Обязанность по уплате взносов на капремонт у собственников помещений возникнет через восемь месяцев после опубликования программы.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии сообщило, что в регионе насчитывается 23 таких дома, из которых 21 находится в Уфе, по одному в Белорецке и Октябрьском. Все они были построены в период с 2010 по 2020 годы. Константин Толкачев поручил Комитету по жилищной политике и инфраструктурному развитию прояснить правовой статус этих домов. В ноябре состоится заседание рабочей группы с участием представителей Минстроя, Госжилнадзора и других профильных экспертов.

Олег Вахитов