В ТК КИТ рассчитывают удержать положительную динамику выручки
Аналитический Центр «Эксперт» представил рейтинг крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2024 года. Это 20-я волна исследования, направленного на выявление лидеров и отслеживание изменений среди тяжеловесов уральской экономики.
Родион Нарудинов
Фото: Пресс-служба ТК КИТ
По данным исследования, сектор транспорта и логистики в 2024 году удержался в положительной зоне, показав динамику +6,9%. Всего 64% совокупной выручки отрасли сосредоточено у семи крупных компаний, занимающихся транспортировкой нефти и газа. При этом в сегменте перевозки грузов и пассажиров рост оказался еще заметнее (+13,9%).
Результаты рейтинга отражают сложную, но не безнадежную картину. С одной стороны, очевидно влияние жесткой денежно кредитной политики, рост цен на топливо и комплектующие, санкционное давление. С другой — бизнес проявляет гибкость: ищет ниши, оптимизирует процессы, осваивает новые сервисы.
«Мы ввели различные инструменты оплаты, включая систему быстрых платежей и банковские сервисы рассрочек. В работе с кредиторской задолженностью нам помогает использование сервиса для автоматизации процессов динамического дисконтирования. Еще одно из наших внутренних бизнес-решений — проведение инвентаризации через Voiceman — систему голосового управления персоналом и мониторинга складских процессов», — отметила исполнительный директор ТК КИТ Ирина Миронова.
В условиях дисбаланса спроса и предложения услуг автоперевозок больше всего страдают небольшие компании, которые не могут компенсировать растущие затраты. Этот тренд сохранится до тех пор, пока не будет преодолен общий кризис в отрасли.
По словам Ирины Мироновой, с рынка продолжат уходить небольшие перевозчики. Это в будущем может привести к снижению конкуренции и резкому скачку тарифов:. Компания рассчитывает удержать положительную динамику выручки.
«Мы в ТК КИТ постоянно мониторим ситуацию на рынке, формируем тарифы по принципу "Open book" (открытой книги) и применяем в работе индивидуальный подход. По итогам девяти месяцев 2025 года прирост выручки составил 8%. Наши ожидания до конца года — около 10%», — подчеркивает исполнительный директор компании.
ООО «КИТ: Транспортная компания»
Реклама