Парламент Хакассии сохранил контроль над межбюджетными отношениями в республике

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) поддержал верховный совет Хакасии, сохранив за ним контроль над перераспределением средств республиканского бюджета муниципальным образованиям. Таким образом, депутатский корпус будет утверждать секвестирование дотаций путем внесения изменений в бюджет, говорится в сообщении регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Мы добивались прозрачности процесса распределения дотаций. Именно это в результате мы и получили»,— прокомментировал решение апелляционного суда спикер верховного совета Хакасии Сергей Сокол.

Как пояснил первый вице-спикер регионального парламента Петр Воронин, суд обязал верховный совет изменить формулировку пункта, касающегося процесса применения меры ответственности. После внесения депутатским корпусом соответствующих правок правительство, лишая муниципалитеты дотаций, будет обязано отразить результаты таких действий в республиканском бюджете, а парламент — принять или отклонить эти корректировки.

Ранее глава республики Хакасия Валентин Коновалов трактовал решение апелляционного суда в свою пользу: «Суд признал недействующими изменения в закон о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях, принятые верховным советом Хакасии. Это значит, что антинародный закон официально отменен».

Ожидается, что новую, более точную редакцию пункта закона верховный совет рассмотрит на ближайшей сессии.

Как писал «Ъ-Сибирь», закон «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия» был принят верховным советом в декабре 2024 года. Он запрещает правительству республики сокращать дотации муниципалитетам за нарушение финансовой дисциплины без согласования с парламентом. В январе 2025-го Валентин Коновалов отказался подписывать этот закон, назвав его «антинародным» и противоречащим Бюджетному кодексу РФ. В мае парламент преодолел вето главы и принял закон. После этого правительство Хакасии обратилось с иском в суд.

Михаил Кичанов