Только 13% ижевчан верят в честные скидки во время «черной пятницы»

Лишь 13% ижевчан верят в честное снижение цен во время «черной пятницы», следует из опроса сервиса SuperJob. 63% респондентов считают акцию скорее обманом, а 24% затруднились с ответом.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Женщины проявляют немного больше доверия, чем мужчины (14% против 11% соответственно), а молодежь до 35 лет более склонна верить в скидки (18%). Горожане со средним профессиональным образованием чаще расположены верить в сезонные скидки, чем выпускники вузов (15 и 12% соответственно). Чем выше уровень дохода опрошенных, тем ниже их уровень доверия «черной пятнице».

Только 9% опрошенных готовы совершать покупки во время распродажи, причем женщины проявляют большую готовность, чем мужчины. Лидерами спроса в 2025 году стали одежда (25%), бытовая техника (13%) и обувь (12%).

Анастасия Лопатина