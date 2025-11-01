За три месяца убыток Соликамского магниевого завода вырос на 900 млн рублей

ОАО «Соликамский магниевый завод» опубликовало отчетность за девять месяцев текущего года. Как следует из документа, чистый убыток общества за указанный период составил 2,061 млрд руб., за аналогичный период прошлого года (АППГ) этот показатель — 572 млрд руб. Выручка общества снизилась с 7,912 млрд руб. до 7,147 млрд руб. Как следует из отчета, существенно вырос и убыток от продаж, по итогам девяти месяцев предыдущего года он составил 1,086 млрд руб., текущего — 1,911 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2025 года СМЗ также отчитался об убытке в 1,16 млрд руб. За шесть месяцев 2024 года этот показатель составил 283 млн руб. Прошлый год общество завершило с убытком 1,136 млрд руб.

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. В 2022 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии 89% акций компании в собственность государства. В октябре текущего года кассация приняла решение об изъятии оставшегося пакета у миноритариев. Сейчас управлением заводом занимаются структуры ГК «Росатом».