«Трактор» обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 6:3

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над казахстанским «Барысом» в домашнем матче. Счет составил 6:3 в пользу хозяев льда.

Матч прошел 31 октября на ледовой арене «Трактор». В составе челябинской команды шайбы забили Джошуа Ливо, Александр Рыков, Джордан Гросс, Василий Глотов, Владимир Жарков и Ярослав Федосеев. Из «Барыса» отличились Майк Веккионе, Джейк Масси и Тайс Томпсон.

«Трактор» находится на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «черно-белые» сыграют вновь в Челябинске 2 ноября и встретятся с «Сибирью» из Новосибирской области.